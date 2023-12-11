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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بصواريخ "رجوم".. كتائب القسام تستهدف مستوطنة نير إسحاق

صدى البلد

قالت كتائب القسام، إنها استهدفت مستوطنة نير إسحاق بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم

كما قالت كتائب القسام، إنها جددت قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

وأعلنت سرايا القدس، قصفها حشودا للعدو في منطقة جحر الديك ومحور التقدم نتساريم بقذائف هاون من العيار الثقيل

ومنذ قليل قالت الإذاعة الإٍسرائيلية نقلا عن جيش الاحتلال، إن 5 من جنود الجيش لقوا مصرعهم اليوم في كمين نفذتهكتائب القسام قرب فتحة نفق في خان يونس.

وقالت مصادر عبرية، اليوم الاثنين، إن هناك إصابات وأضرار في المستوطنات وسط فلسطين المحتلة بعد قصفها من قبلالقسام.

وأعلنت كتائب القسام، استهدافها دبابتي ميركافا صهيونيتين بقذائف الياسين 105 في محور شمال مدينة خان يونس.

وأكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أمس الأحد، مقتل 40 جندياإسرائيلياوإيقاع عشرات آخرين بين قتيل وجريح في تفجيرات واشتباكات خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وقالت القسام، في بيان عسكري، “تمكن مجاهدونا خلال الـ48 ساعةً الأخيرة من تدمير 44 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًافي كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأكد مجاهدونا ق.تل 40 جندياً وإيقاع عشرات الجنود الصهاينة الآخرين بينقتيلوجريح إثر استهداف القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصيناتوالقذائفوالعبوات المضادة للأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر وتفجير عدد من المباني بهم بعد تفخيخها”.

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