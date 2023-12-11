انطلاق أعمال "مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية"

انطلقت اليوم أعمال الدورة السابعة عشرة من مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية الذي تُنظمه بلدية دبي، تحت شعار "أثر التغير المناخي على سلامة الغذاء"، في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر حتى 13 ديسمبر الحالي بمشاركة 3,000 من الخبراء المتخصصين والأكاديميين وجهات البحث العلمي والمنظمات والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية العاملة في قطاع الأغذية، لتبادل الخبرات والمعرفة والابتكارات ومناقشة أحدث التوجهات في مجال سلامة الغذاء والأمن الغذائي.



وبحسب الوكالة الرسمية للإمارات، يُناقش أكثر من 140 متحدثاً عبر ما يزيد عن 80 ورشة عمل وندوة وجلسات عمل، التقاطعات الهامة بين تغير المناخ وسلامة الأغذية، وكيفية مواجهة التحديات المناخية المؤثرة على الأنظمة الغذائية والأمن الغذائي العالمي، ومناقشة الحلول التي تساعد على تحقيقه. كما سيسلط الضوء على أفضل الممارسات والفحوصات المخبرية، فضلاً عن أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات المستخدمة في هذا المجال الحيوي عالمياً.



ويأتي تنظيم البلدية للنسخة السابعة عشرة من الحدث بالتزامن مع مشاركتها في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كشريكٍ استراتيجي للمسار، الذي شهد إطلاق البلدية حزمة من المشاريع النوعية التي تدعم الجهود المبذولة في مجال العمل المناخي وسلامة الغذاء، كذلك، كانت بلدية دبي قد قادت جهود استيفاء شروط السلامة خلال مؤتمر الأطراف COP28، ومن ضمنها سلامة الغذاء والإشراف على توصيل الأغذية وإعدادها وتقديمها في جميع المواقع، والعمل على جمع العينات من الأغذية لفحصها.