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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماترميهاش .. أطعمة منتهية الصلاحية يمكن تناولها

صدى البلد

نشر الدكتور أمير زخاري استشاري امراض النساء والتوليد منشور جديد على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن مخاطر الأطعمة منتهية الصلاحية علي الحامل والتي يمكن أن تسبب التسمم أو الموت.

ولكن هناك أطعمة يمكن تناولها بعد انتهاء صلاحيتها...

١- العسل:
ليس له مدة صلاحية معينة، ويرجع ذلك إلى التركيب الكيميائي له، لذلك يمكن تناوله طالما تم حفظه في وعاء محكم الغلق.

٢- الشوكولاتة:
إذا لم يحدث اختلاف في طعم الشوكولاتة، فهذا يدل أنها صالحة للاستهلاك والتناول حتى إذا تم انتهاء تاريخ الصلاحية المدون على العبوة. ويمكن استعمالها أيضا في تحضير قالب الحلوى.

٣- الكاتشب:
إذا تم حفظه محكم الغلق بإحكام في الثلاجة، يمكنك استخدامه بعد انتهاء صلاحيته لمدة 6 أشهر.

٤- الزبادي:
إذا لم يتم فتح عبوة الزبادي، فيمكن استخدامه لمدة أسبوعين بعد انتهاء تاريخ الصلاحية، ولكن إذا تغيرت رائحة العبوة إلى الرائحة الكريهة فهذا يعني أن العبوة فاسدة ولا يجب تناولها.

٥- اللبن:
إذا لم يحدث أي تغيير في رائحة وطعم الحليب، فيعتبر صالح للاستخدام والتناول بعد انتهاء صلاحيته المدونة على العبوة، ويمكن استخدامه أيضا بعد أسبوع من انتهاء تاريخ الصلاحية.

٦- الجبن:
الجبن من الأطعمة التي تستمر ولا تتلف بعد انتهاء تاريخ انتهاء صلاحيته، وفي حالة ظهور العفن عليها، يجب قطع جزء العفن فقط وبذلك يصبح تناولها آمن، لأن العفن الأبيض يكون طبيعيا ويسمى "الأجبان الناضجة" أو "القشرة المزهرة".

٧- المكرونة:
تعتبر المكرونة المجففة ذات صلاحية ممتدة لمدة طويلة، لذلك يجب حفظها في وعاء محكم الغلق في مكان جيد التهوية، ويمكن الاحتفاظ بها لمدة عام أو عامين بعد تاريخ انتهاء الصلاحية.

٨- الخبز:
تستمر مدة صلاحية الخبز الأبيض من ٦-٧ أيام في درجة حرارة الغرفة، ويمكنك وضعه في الفريزر وتخزينه لمدة ٣ أشهر، وإذا ظهر عليه أي عفن يجب عدم تناوله.

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