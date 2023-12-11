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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل حقوق الإنسان بالنواب يتفقد سير العملية الانتخابية بشبرا الخيمة

صدى البلد

قام النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتفقد سير العملية الانتخابية لانتخابات رئاسة الجمهورية لليوم الثاني بمختلف لجان مدينة شبرا الخيمة قسم أول وثاني، والتقى النائب محمد عبد العزيز بالناخبين مؤكدا أن أهل شبرا الخيمة أظهروا وعيا كبيرا كمثال للمشاركة السياسية وممارسة حقوقهم الدستوري لانتخاب رئيس جمهورية للدولة المصرية لمدة ٦ سنوات قادمة.

وأكد النائب محمد عبد العزيز انتظام سير العملية الانتخابية دون أية مشكلات في كافة اللجان الفرعية بشبرا الخيمة وسط إقبال كبير من المواطنين من الرجال والسيدات والشباب، ووجه النائب محمد عبد العزيز الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على مجهودها لضمان انتظام سير العملية الانتخابية وللسادة القضاة المشرفين على إدارة الانتخابات، وكذلك قوات الأمن لدورها الكبير في حفظ الأمن وتسهيل مهمة الناخبين في الوصول إلى لجانهم بكل سهولة ويسر.

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