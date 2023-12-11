بيتكوين تتراجع إلى مستويات قريبة من الـ 40 ألف دولار

تراجعت عملة بيتكوين يوم الاثنين 11 ديسمبر، مع قيام المستثمرين بعمليات جني أرباح، وذلك بعد الارتفاعات الأخيرة التي شهدتها العملة الرقمية.

وانخفض سعر العملة المشفرة أخيراً بأكثر من 3% ليصل إلى 42,151.38 دولارًا، وفقًا لـ كوين بيز، بعد انخفاض كبير ليلة الأحد وصل إلى مستوى منخفض نحو حوالي 40,300 دولار.

وتجاوزت قيمة عملة البيتكوين 44,000 دولار في الأسبوع الماضي، وتم تداولها تحت هذا المستوى مباشرةً خلال عطلة نهاية الأسبوع.

في السياق، تراجعت عملة ايثرين بنسبة 4% يوم الاثنين، لتصل إلى 2,238.38 دولار، بينما انخفض سعر سولانا و ريبيل بنحو 5% لكل منهما.

أول صندوق

تأتي هذه التحركات بعد ارتفاع بنسبة 12٪ لعملة بيتكوين في ديسمبر، وفقًا لموقع كوين ميتريكس ، مع تزايد التوقعات بأن هيئة الأوراق المالية والبورصة قد توافق على أول صندوق استثماري متداول لـ بتكوين في أوائل يناير.

وتقدر شركة جالاكسي ديجيتال حجم السوق القابل للتوجيه لصندوق بيتكوين ETF الأميركي بحوالي 14 تريليون دولار في السنة الأولى بعد الإطلاق، وينمو إلى حوالي 26 تريليون دولار في السنة الثانية.

وقال روب جينسبيرج من شركة وولف في مذكرة حديثة: "لا تزال عملة البيتكوين ساخنة للغاية.. يبدو أن العملة يتم تداولها بحماس لم نشهده منذ الأشهر الأولى من عام 2021عندما ارتفعت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.. شهد شهرا أكتوبر ونوفمبر ارتفاع الأسعار بنسبة 56٪ أخرى".

ارتفاع مطرد

وشهدت عملة بيتكوين ارتفاعًا مطردًا في الأسابيع الأخيرة، بعد فترة طويلة من هدوء السوق التي شهدت تداول السعر في نطاق ضيق لعدة أشهر.

أدى التراجع المفاجئ إلى ارتفاع كبير في عمليات التصفية. وفقًا لـ كوين جلاس، إذ شهدت عملة بيتكوين عمليات تصفية طويلة بقيمة 93.44 مليون دولار على مدار الـ 12 ساعة الماضية بينما شهدت عملة ايثريم 65.42 مليون دولار.