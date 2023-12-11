ترتيب الأهلي فين.. القيمة التسويقية للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية

ينطلق كأس العالم للأندية في نسخته العشرين، غداً الثلاثاء بمدينة جدة السعودية، حيث يلتقي الاتحاد السعودي ثاني أعلى الأندية المشاركة بالبطولة من حيث القيمة السوقية مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي صاحب المركز السابع في ترتيب أندية البطولة من حيث القيمة.

القيمة التسويقية للأندية المشاركة في كأس العالم للاندية

الترتيب النادي القيمة التسويقية 1 مانشستر سيتي 1260 مليون دورلار 2 الاتحاد السعودي 114.4 مليون دولار 3 فلومنينسي البرازيلي 77.2 مليون دولار 4 ليون المكسيكي 38.8 مليون دولار 5 الأهلي المصري 30.5 مليون دولار 6 اوراوا ريدز الياباني 19.4 مليون دولار 7 أوكلاند سيتي النيوزيلندي 5.3 مليون دولار

وصول الأهلي للسعودية

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بالمملكة العربية السعودية منذ قليل، استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2023.

ويترأس بعثة النادي الأهلي في المملكة العربية السعودية المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية ٢٠٢٣ بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من ١٢ إلى ٢٢ ديسمبر الجاري.

ويخوض الأهلي أول مواجهة له بالبطولة يوم ١٥ ديسمبر أمام الفريق الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، والرابعة على التوالي، وسبق وتوج بالميدالية البرونزية ثلاث مرات سابقة، وذلك خلال المشاركة في أعوام 2006 و2020 و2021.

ويتطلع الأهلي إلى تحقيق إنجاز جديد، عندما يشارك خلال النسخة التاسعة في تاريخه، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية 2023.