رئيس دفاع النواب يتفقد سير العملية الانتخابية في الدقهلية ..صور

واصل النائب اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، في اليوم الثاني من انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، جولاته الميدانية لتفقد عدد من مقار اللجان الانتخابية بمختلف محافظة الدقهلية.

وتفقد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، مقار اللجان الانتخابية بمركز ومدينة السنبلاوين و قرى طوخ الأقلام وتمي اللامديد، وذلك للوقوف علي مدى توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية فى هذا الاستحقاق الدستوري الهام لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وجني ثمار الانجازات والمشروعات القومية الكبري التي تبنتها وقامت بها القيادة السياسية الرشيدة علي مدار 9 سنوات .

رافق اللواء أحمد العوضي، محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، واللواء محمد السعيد عضو مجلس النواب والمهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية وناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم ومنى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من القيادات التنفيذية.

وشدد النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، على ضرورة تذليل كافة العقبات أمام الناخبين الذين يتوافدون على المقار الانتخابية من أجل المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، معتبرا أن احتشاد الشعب المصري أمس واليوم رسالة قوية للعالم كله بتماسك المصريين وإن على الجميع النزول من أجل مصر و من أجل استمرار الاستقرار و الأمن و الأمان ، حيث أن النزول والمشاركة من أجل الحفاظ على الأمن القومي المصري في ظل الأزمات والتحديات التي تشهدها المنطقة ومن أجل استكمال البناء ومسيرة الإصلاح من أجل الأجيال القادمة.

وأشاد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بوعي وحرص المواطنين علي التوافد علي اللجان الانتخابية منذ الساعات الاولي من فتح المقار الانتخابية أمامهم للتصويت، مما يعكس وعيهم الوطني بأهمية المشاركة فى الانتخابات التي تعد استكمال لمسيرة البناء والإصلاح والتنمية ونجي ثمار الانجازات التي بدأتها الدولة منذ سنوات نحو الجمهورية الجديدة.

وأعرب نائب الدقهلية، عن تقديره للجهود الحثيثة التي قام بها المحافظ وجميع القيادات التنفيذية ورجال الشرطة بالمحافظة على الجهود التى يقوموا بها لتذليل أى عقبات أو تحديات وتقديم كل التسهيلات للناخبين والخروج بمشهد انتخابي يليق بمصر والمصريين.