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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى: أكثر من 31 مليون مواطن شاركوا في الانتخابات حتى اليوم

الأعلامى أحمد موسى
الأعلامى أحمد موسى

قال الإعلامى أحمد موسى، إن أكثر من 31 مليون مواطن شاركوا فى التصويت فى انتخابات الرئاسة 2024 حتى اليوم، معقبا:"لسه معانا بكرة كمان وأصوات المصريين فى الخارج".

وأضاف موسى خلال برنامج "على مسئوليتى"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن نسبة المشاركة فى الانتخابات تجاوزت الـ 45% .

 انتخابات الرئاسة 2024 

وأكد موسى: المؤشرات تؤكد أن عدد المشاركين فى انتخابات الرئاسة 2024 سيتجاوز أعداد  المشاركين فى أى انتخابات.

وتابع موسى قائلا:" بطاقات الاقتراع خلصت النهاردة والناس شغالة طباعة محدش كان متخيل نسبة الاقبال دى تحصل، المشاركة تجاوزت أعداد مشاركة 2005 و2012".

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