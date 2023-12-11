أحمد موسى: أكثر من 31 مليون مواطن شاركوا في الانتخابات حتى اليوم

قال الإعلامى أحمد موسى، إن أكثر من 31 مليون مواطن شاركوا فى التصويت فى انتخابات الرئاسة 2024 حتى اليوم، معقبا:"لسه معانا بكرة كمان وأصوات المصريين فى الخارج".

وأضاف موسى خلال برنامج "على مسئوليتى"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن نسبة المشاركة فى الانتخابات تجاوزت الـ 45% .

انتخابات الرئاسة 2024

وأكد موسى: المؤشرات تؤكد أن عدد المشاركين فى انتخابات الرئاسة 2024 سيتجاوز أعداد المشاركين فى أى انتخابات.

وتابع موسى قائلا:" بطاقات الاقتراع خلصت النهاردة والناس شغالة طباعة محدش كان متخيل نسبة الاقبال دى تحصل، المشاركة تجاوزت أعداد مشاركة 2005 و2012".