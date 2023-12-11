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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس دفاع النواب يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة بالمنصورة ..صور

صدى البلد

أدلى النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، بصوته في  ثاني أيام انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024،  بمقر لجنته في جامعة المنصورة.

وصرح النائب أحمد العوضي، إن المشاركة في الاستحقاق الدستوري والممثل بالانتخابات الرئاسية 2024، واجب وطني وحق دستوري لكل مصري يطمح ويتمني مستقبل أفضل لوطنه وللأجيال القادمة جيلاً بعد جيل، منوها بأأن المصريين يعرفون قيمة الوطن وقيمة الصوت الانتخابي حينما يكون الوطن في حاجة إليهم.

وأشاد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بوعي وحرص المواطنين على التوافد على اللجان الانتخابية منذ الساعات الاولي من فتح المقار الانتخابية امامهم للتصويت، مما يعكس وعيهم الوطني بأهمية المشاركة فى الانتخابات التي تعد استكمال لمسيرة  البناء والاصلاح والتنمية ونجي ثمار الانجازات التي بدأتها الدولة منذ سنوات نحو الجمهورية الجديدة.

وتوجه اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عقب الادلاء بصوته للقاء الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة ليثمن دور الجامعة في الانتخابات الرئاسية.

ووجه النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، الشكر والتقدير لرئيس الجامعة على  جهوده المبذولة والتنظيم خلال العملية الانتخابية حيث أنه لأول مرة يوجد مقر انتخابي للمغتربين بجامعة المنصورة لتشجيع الشباب على اداء دورهم الوطني .

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