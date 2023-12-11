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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اللواء طارق نصير: البرلمان العربي يشيد بحرص المصريين على ممارسة حقهم الدستوري

صدى البلد

قال اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي إن ما شاهدناه خلال متابعتنا الميدانية خلال اليومين الماضيين للانتخابات الرئاسية من إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع، يؤكد أن الشعب المصري أصبح لديه وعي في ممارسة حقوقه الدستورية وأن مشاركته واجب وطني.


وأكد أثناء تفقده مع وفد البرلمان العربي لعدد من مقار اللجان الانتخابية بالقاهرة الكبري
على أن العملية الانتخابية تيسير بانتظام وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها وان لجان الانتخابات تحتوي على عدد من التيسيرات لذوي الهمم ووسائل الإتاحة وهناك استمارات برايل صممت خصيصا لفاقدي البصر.


وثمن عضو البرلمان العربي  الدور المتميز الذي تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات من تيسير إجراءات الناخبين خلال اليومين الماضيين للانتخابات الرئاسية وما سبقهما من انتخابات المصريين بالخارج.


وأشار إلى أن وفد البرلمان العربي سيستكمل متابعته الميدانية للانتخابات الرئاسية حتى انتهاء اللجان من عملها في فرز الأصوات.

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