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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سعد الزنط: الدول الغربية تضحي بـ حقوق الإنسان لتحقيق مصالحها

صدى البلد

قال الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الإستراتيجية وأخلاقيات الاتصال إن المنظمات الحقوقية الغربية نشأت لتكون ساتر للدول الغربية وأن ما يحدث من جرائم في غزة فاق كل التصورات.

وقال سعد الزنط خلال حواره مع الاعلامى مصطفى بكرى، عبر قناة “صدى البلد” أن حقوق الإنسان لم تعد موجودة في غزة، وأبسطها هو الأمن في الحياة والغذاء.

الدول الغربية 

وتابع مدير مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال:الدول الغربية تضحي بكل شيء وحقوق الإنسان لتحقيق مصالحهم.

وأوضح سعد الزنط أن الحكومة الأمنية فى اسرائيل كانت تعلم ماذا سوف يحدث في 7 أكتوبر، واستغلت ذلك لحرق قطاع غزة.

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