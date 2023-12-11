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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

شاهد.. الإقبال على لجنتي مدرسة الشهيد أحمد إبراهيم التجريبية ومعهد اللواء يحيى علي محمد الأزهري بشبرا الخيمة

صدى البلد

شهدت الساعات الأخيرة ، قبل غلق باب التصويت باللجان الانتخابية بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية تزايداً كبيراً فى أعداد الناخبين الذين حرصوا على الحضور لمقر لجنة مدرسة الشهيد أحمد إبراهيم التجريبية ومعهد اللواء يحيى علي محمد الأزهري بمنطقة منطي للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 ، لليوم الثاني للانتخابات.

وتزايدت الأعداد بشكل ملحوظ في لجنة مدرسة الشهيد أحمد إبراهيم التجريبية  عقب انتهاء ساعة الراحة التي حصلت عليها جميع اللجان من الثالثة عصرًا حتى الرابعة، من جانبهم قام منظمو اللجان من المتطوعين من مكتب النائب مجاهد نصار ، ندا أمين هندي ، و الإعلامي زين العابدين رشدي ، وحسام داوود ، ومحمود داوود بتنظيم صفوف الناخبين ومساعدة كبار السن منهم للدخول إلى اللجان وإجراء التصويت الانتخابي ، حرصاً منهم على تيسير عملية التصويت وتخفيف الزحام

وقال الإعلامي زين العابدين رشدي ، المتحدث الإعلامي لمكتب النائب مجاهد نصار أن طوابير الناخبين تزايدت  بشكل غير مسبوق وقت الظهيرة أمام لجنة معهد اللواء يحيى علي محمد الأزهري ومدرسة الشهيد أحمد إبراهيم التجريبية بمنطي تزامناً مع موعد خروج الموظفين من أعمالهم ، مشيراً إلى أن النائب مجاهد نصار خصص أماكن بجوار لجان الانتخابات الرئاسية بشبرا الخيمة لخدمة الناخبين في التعرف على لجانهم و أرقامهم في الكشوف الانتخابية للتسهيل عليهم في عملية الإدلاء بأصواتهم وتحفيز المواطنين الذين حرصوا على المشاركة في هذا العرس الإنتخابي الكبير بالأغاني الوطنية التي ألهبت حماسهم

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