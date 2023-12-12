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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

السيسي: مصر حققت إنجازًا دستوريًا كبيرًا خلال الفترة الماضية

صدى البلد

قال المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن الحياة السياسية والعامة في مصر شهدت نشاطًا مكثفًا خلال الفترة الماضية، تكلل بإنجاز كافة الاستحقاقات الدستورية التي كفلت تعبير الشعب عن إرادته الحرة.

جاء ذلك عبر الصفحة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بموقع "فيسبوك".

مشاركة كبيرة من مختلف الشرائح العمرية 

وأسدل الستار على اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024، في الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين، وسط مشاركة كبيرة من مختلف الشرائح العمرية ممن لهم حق التصويت، وتصدر كبار السن وذوو الهمم المشهد الانتخابي في غالبية لجان الاقتراع في حلوان والتبين و15 مايو وحدائق حلوان والمعصرة بجنوب القاهرة، وحتى ساعات المساء وقبيل إغلاق اللجان أبوابها.

وشهدت عملية التصويت في الانتخابات في غالبية لجان التصويت حضورا لافتا من الناخبين وحضور أسر مصرية بكامل أفرادها صغارا وكبارا في عرس ديمقراطي يعكس وعي الشعب المصري بحجم التحديات الداخلية والخارجية وضرورة المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري الهام والذي يشكل مرحلة فارقة ومفصلية في تاريخ الوطن.

الإقبال الكبير للناخبين المصريين على مدى يومي الانتخابات (الأحد والاثنين) بعث برسائل واضحة للعالم أجمع بالتكاتف والاصطفاف خلف الوطن وقيادته لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية في المنطقة والعالم والاستمرار في مسيرة البناء والتنمية وتحقيق النهضة الشاملة في كافة ربوع الوطن والانطلاق نحو بناء الجمهورية الجديدة.

توفير كافة التسهيلات والخدمات للناخبين

وحرصت كافة السلطات المعنية والقائمين على الانتخابات الرئاسية على توفير كافة التسهيلات والخدمات للناخبين حتى تجري عملية الاقتراع بسهولة ويسر، وشهدت مختلف لجان الاقتراع اليوم قصصا ومشاهد إنسانية رائعة من جانب رجال الشرطة لتيسير عملية الاقتراع لجميع الناخبين والناخبات خاصة النساء والرجال كبار السن وذوي الهمم في مشهد رائع ومنظومة عمل متكاملة من جميع الجهات المعنية.

ووفرت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة سبل التيسير لكبار السن والناخبين من ذوي الهمم خلال عملية التصويت، وسط حرص على عدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء،  كما تم وضع إرشادات مكتوبة في كافة لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.

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