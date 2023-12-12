سعر فولكس فاجن جولف في مصر

تقدم العلامة التجارية الألمانية فولكس فاجن باقة رائدة من السيارات الجديدة في مصر، من أشهرها سيارة فولكس فاجن جولف موديل 2023، والتي تتميز بتصميم الهاتشباك الشابي الفريد، ويتوفر الإصدار الجديد منها بفئة واحدة فقط.

فولكس فاجن جولف موديل 2023

أسعار السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2023

يبلغ سعر السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2023 نحو 1,290,000 جنيه.

مواصفات السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2023

تتسارع السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2022 من نقطة السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة فى مدة زمنية قدرها 8.2 ثانية، وناقل حركة سداسي السرعات بقدرات أوتوماتيكية.

تتوفر السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، سعة 1400 سي سي، بقوة إنتاجية بلغت 150 حصانا، و 250 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، ونظام جر أمامي.

وتعتمد السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2023 على اطلالة شبابية مميزة حيث تمتعت بجنوط رياضية، ومرايات جانبية كهربائية التحكم، بالإضافة إلى مصابيح أمامية ذات نظرات عدوانية، وسبويلر خلفي انيق مثبت اعلى ناحية الزجاج الخلفي.

فولكس فاجن جولف موديل 2023

الأبعاد والقياسات

وتأتى الابعاد الخارجية للسيارة فولكس فاجن جولف موديل 2023 ، بطول 4258 مم، و عرض 1465 مم ، و 1492 مم للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2620 مم، مع سعة تخزين خلفية تقدر بـ 380 لترا.