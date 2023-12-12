مراسل صدى البلد من القاهرة: مؤشرات على أن اليوم سيكون انتخابيا بامتياز

قال هاني النحاس، مراسل صدى البلد من القاهرة، إنه في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024، كان هناك إقبال كبير وفي اليوم الثاني كان الإقبال أكثر، واليوم يشير إلى أننا سنكون أمام يوم انتخابي بامتياز.

وأضاف، خلال تغطية خاصة، عبر قناة “صدي البلد”: "النسبة التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات ترجمة لما حدث خلال الـ48 ساعة الماضية، ومحافظة القاهرة سوف يكون هناك مفاجآت بها وارتفاع في النسبة، وأهالينا البسطاء صاحيين بدري ولديهم وعي على المشاركة، نفس الأمر للأحياء الراقية والشعبية كذلك".

وتابع هاني النحاس: “الجميع لديهم أمل فى الست سنوات القادمة، وكبار السن يمثلون ملحمة وصوتهم مهم، وتلك الإنتخابات الرئاسية 2024 مختلفة وكان هناك قلق، ولكن النسبة التي أعلنتها الهيئة الوطنية للإنتخابات ترجمة لهذا”.