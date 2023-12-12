مراسلة «صدي البلد» من القاهرة: هناك عرس ديمقراطي يحدث الأن

قالت باسنتي ناجي، مراسلة “صدى البلد” من القاهرة، إن هناك عرسا ديمقراطيا يحدث الآن، مشيرة إلى أن هناك عددا كبيرا من الشباب أثبتوا للعالم كله أنهم واعون، معقبة: “الشعب المصري شرفنا أمام العالم كله فى حب بلاده”.

وأضافت خلال تغطية خاصة على قناة “صدي البلد”: “اليوم نحن فى إنتظار الفرحة وإعلان الفرحة، وهناك خمس لجان فرعية، وبالفعل بدأت الاستعدادات من أجل المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024”.

وتابعت: “هناك الكثير من الأطفال فى يدهم الأعلام ويرقصون بفرحة، والمشهد مبهج ويعزز الروح الوطنية داخلهم”.