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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الجمهورية": الإقبال الكبير على الانتخابات الرئاسية رسالة للعالم بوعي المصريين

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الإقبال الكبير للمصريين على الانتخابات الرئاسية والحرص على أداء الواجب الوطني والمشاركة في الانتخابات التي ترسم ملامح مستقبل الوطن، رسالة للعالم بوعي المصريين، وهذا الإقبال الكبير تصدر وسائل الإعلام العالمية من صحف ووكالات أنباء ومواقع إلكترونية عالمية، قالت إن الطوابير والحشود التي امتدت أمام اللجان منذ اللحظات الأولى لبدء الاقتراع ترسخ سبل الأمن والاستقرار وترسم خارطة طريق للمستقبل خلال الأعوام القادمة.


وأوضحت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الثلاثاء/ بعنوان "ملحمة في حب الوطن"- أن المصريين خلال اليومين الأول والثاني من الانتخابات الرئاسية يكتبون تاريخا جديدا من الوعي والممارسة الديمقراطية، ويسطرون ملحمة في حب الوطن، ويبعثون رسالة مهمة للعالم بأن الشعب المصري يقف قيادة وشعبا لمواجهة كافة التحديات، وكل المصريين صف واحد ويد واحدة من أجل مستقبل بلادهم.


وأكدت الصحيفة أن المشاركة الواسعة تعكس مكانة الدولة لدى المواطن وحرص المصريين على أمن واستقرار بلادهم.
 

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