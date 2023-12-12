حملة السيسي الرسمية: انتظام عملية فتح اللجان في ثالث يوم انتخابات

أعلنت غرفة العمليات المركزية للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فتح أبواب الاقتراع في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية 2024 في موعدها عند تمام الساعة التاسعة صباحاً أمام الناخبين بكافة أنحاء الجمهورية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة حازم بدوي، انطلاق ثالث أيام ماراثون التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وذلك في تمام التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساء، مع السماح لأخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.

وتعد انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات الرئاسة 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية في مسار الدولة نحو التحوّل الديمقراطي والتعدّدية الحزبية والتنافسية السياسية، والتي أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطني جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصري السياسية والنقابية والأهلية.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.