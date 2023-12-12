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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إقبال كبير من المواطنين بالعريش على الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

كشفت القناة الأولى، أن هناك إقبالا كبيرا ومميزا، من المواطنين على الانتخابات الرئاسية بالعريش.

وأوضح مراسل القناة من العريش، أن هناك إقبالا كبيرا من السيدات، والمشايخ على اللجان، من قبل الساعة التاسعة صباحًا.

وأشار مراسل القناة أن الانتخابات تستمر لـ التاسعة مساء، ومن الممكن أن يتم مد الانتخابات، لحيت تصويت كل من كان يقف أمام اللجان.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من:

المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة

المرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس

المرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة

المرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

 

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