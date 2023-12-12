"العاملون بالنيابات": غرف العمليات لم تتلقي شكاوي طوال أيام الانتخابات الرئاسية

قال كريم عبدالباقي الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس غرفة عمليات النقابة : إن الغرفة التي جري تشكيلها لم تتلقي أي شكاوي من العاملين بالنيابات والمحاكم طوال أيام التصويت في الإنتخابات الرئاسية منذ اليوم الاول وحتى الان.

وأشاد بالمجهود العظيم التي قامت به الهيئة الوطنية للانتخابات من اجل التيسير علي الموظفين من انجاز عملهم علي اكمل وجه ممكن.

وتابع الأمين العام لنقابة العاملين بالنيابات والمحاكم في تصريحات صحفية قائلا : إن غرفة العمليات باشرت مهام عملها منذ الساعة الاولي لفتح باب اللجان الانتخابية امام المواطنين، ولم نتلقي ايه شكاوي بالنسبة للموظفين، وما تابعناه من تيسير الاجراءات بالنسبة للمواطنين والموظفين المشاركين في الاشراف علي العملية الانتخابية انما يعكس حالة الاصطفاف الوطني لدعم مسارات التنمية.