رئيس الشاباك ينتقد الأمين العام للأمم المتحدة

انتقد الاحتلال الإسرائيلي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لانتقاده الاجرام الإسرائيلي، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.



وانتقد ممثل الاحتلال الصهيوني في الأمم المتحدة الأمين العام وطالب بتنحيه.



وفي هذا السياق قام رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) رونين بار بانتقاد الأمين العام للأمم المتحدة هو الآخر.



وأرسل بار رسالة طويلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قال فيها إن الجيش مصمم على إنهاء عملياته العسكرية في غزة.



وطالب الجميع بـ"عدم التدخل في الحرب أو محاولة إيقافها".

وفي الرسالة التي نشرتها صحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية، الثلاثاء، اعتبر بار أن الهدف من الحرب إزالة حكم الشر من قطاع غزة.

وانتقد رئيس الشاباك جوتيريش لأنه ساوى بين هجوم حماس (على إسرائيل في السابع من أكتوبر) والعملية الإسرائيلية في غزة، في إشارة إلى القصف الإسرائيلي العنيف والعملية البرية داخل القطاع.