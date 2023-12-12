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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائبة حماة الوطن: الشعب الأسواني يسطر ملحمة وطنية عظيمة بإقباله على صناديق الاقتراع

صدى البلد

عبرت النائبة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، عن حزب حماة الوطن بأسوان، عن سعادتها البالغة لما أعلنه المستشار عبد المنصف إسماعيل، رئيس اللجنة العامة بمركز دراو بأسوان، عن بلوغ نسبة المشاركة والتصويت علي مدار اليومين من إنطلاق مارثون الانتخابات الرئاسية2024، لـ٢٣٪ بالمحافظة، مؤكدة أن المجتمع الاسواني يسطر من جديد ملحمة وطنية عظيمة، من خلال الإقبال المنقطع النظير على صناديق  الاقتراع .

وقالت نائبة أسوان، إن حجم الدعم والتأيد والحرص علي المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، من قبل المجتمع الاسواني غير مسبوقة، وذلك ظهر منذ اللحظات الاولي من انطلاق مارثون الانتخابات  علي مدار اليومين، والتي شهدت فيه اللجان علي مستوي المحافظة اقبال وتوافد وحشد ومسيرات غير مسبوقة في تاريخها.

وناشدت نائبة حماة الوطن، الشعب المصري العظيم النزول والمشاركة والتصويت في هذه الانتخابات، قائلة: " صوتكم أمانة وهيفرق كتير في مستقبل مصر ومستقبل أولادنا وسيكون   مثالاً ونموذجاً يحتذى به جيلا بعد جيل، متوقعه ان تزيد نسبة المشاركة والتوصيت غدا الثلاثاء، بشكل غير مسبوق يؤكد علي حب ووطنيه المواطن الاسواني للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

ووجهت نائبة أسوان، الشكر والتقدير لمحافظ أسوان والقيادات العسكرية وكافة القيادات التنفيذية ورجال الشرطة بالمحافظة علي جهودهم الحثيثة للتيسر علي كافة المواطنين وتسهيل كافة الاجراءات وتذليل العقابات ان وجدت لخروج المشهد الانتخابي بشكل حضاري يعبر عن وعي المصريين بأهمية هذا الاستحقاق الذي يراه العالم ويتابعه كافة المنظمات الحقوقية الدولية ووسائل الاعلام المختلفة.

يشار إلى أن محافظة أسوان تضم 254 لجنة فرعية تم تجهيزهم داخل 223 لجنة رئيسية، وبلغ عدد الناخبين بمحافظة أسوان نحو مليون و89 ألفا و664 ناخباً، موزعين على 8 أقسام ومقرات انتخابية عامة، وهي "قسم أول أسوان، وقسم ثان أسوان، ومراكز أسوان وأبوسمبل ودراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو".

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