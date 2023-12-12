مسيرات حاشدة أمام مدرسة الصفا والمروة بالهرم لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.. فيديو

شهدت منطقة الهرم وتحديدا محيط مدرسة الصفا والمروة، اليوم الثلاثاء، مسيرات حاشدة لحث الناخبين على المشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية في يومها الثالث والأخير

ورفع الناخبون أعلام مصر، مرددين هتافات لحث المواطنين على النزول والتصويت في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري والقانوني.

وشهدت اللجان الانتخابية بمنطقة الهرم، إقبال كثيف من الناخبين في طوابير ممتدة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثا، ثالث أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية.



وفتحت اللجان أبوابها في التاسعة صباحا وتستمر حتي التاسعة مساء مع بدء عملية الفرز عقب انتهاء عملية التصويت.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من:

المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة

المرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس

المرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة

المرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.