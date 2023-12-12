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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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طوفان المصريين يُسطر ملحمة للتاريخ| الانتخابات الرئاسية حديث السوشيال ميديا حول العالم.. ماذا قالت؟

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.. بدأ صباح اليوم الثلاثاء 12 من ديسمبر الجاري، اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية 2024، والتي بدأت منذ يوم الأحد الماضي واستمرت لثلاث أيام 10 و11 و12 من ديسمبر، وتنطلق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية منذ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً.

وشهد اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية 2024، إقبالًا كبيرًا من قبل الناخبين في كافة محافظات مصر، وذلك حرصًا من الشعب المصري علي المشاركة في حقوقهم الدستورية للمشاركة في اختيار رئيس مصر القادم.

انتخابات الرئاسة تكتسح تريند إكس

وتصدر ثلاث هاشتاجات مختلفة تخص الانتخابات الرئاسية 2024، عبر موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات الصغيرة "إكس" تويتر سابقًا، لتصبح الانتخابات الرئاسية 2024 حديث السوشيال ميديا حول الوطن العربي والعالم أجمع.

وتصدر كلًا من هاشتاج "مصر تنتخب رييسها"، وهاشتاج "الانتخابات الرئاسية المصرية"، وهاشتاج "المشاركة واجب وطني"، التريند الأول والثاني والثالث عبر قائمة الأكثر تداولًا بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا.

انتخابات الرئاسة تتصدر تريند إكس
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