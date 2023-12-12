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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التضامن: 15 ألف رائدة اجتماعية تتابع الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

تواصل غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي متابعة سير عملية انتخابات رئاسة الجمهورية في اليوم الثالث والأخير لعملية التصويت، والجهود التي تقدمها 15ألف رائدة اجتماعية من عمليات تثقيف انتخابي وتوعية بلجان الانتخاب، واصطحاب كبار السن، ورصد لنتائج التصويت على مستوي محافظات الجمهورية.

جهود الرائدات
 

وتتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي على مدار الساعة جهود الرائدات في مختلف محافظات الجمهورية، حيث يقمن  بتوعية المواطنين بأهمية مباشرة حقوقهم السياسية، وحثهم على المشاركة في جميع الاستحقاقات الدستورية.

جدير بالذكر أن الرائدات الاجتماعيات كانوا قد نفذوا زيارات  للأسر بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة للتوعية بعدد من المحاور حول الحق في المشاركة السياسية وأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وعلى رأسها انتخابات رئاسة الجمهورية، والدور الهام للمرأة المصرية في العملية الانتخابية وتأثيرها على المجتمع، كما قامت الرائدات الاجتماعيات بالتوعية بمن يحق لهم التصويت واستعراض مراحل العملية الانتخابية.

يأتي هذا في الوقت الذي وجهت فيه نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم كافة التيسيرات لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في العملية الانتخابية، حيث دفعت الوزارة بعدد من السيارات المجهزة لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن لمقار لجانهم الانتخابية، حيث تنتشر تلك السيارات في كافة الميادين لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن بمختلف مواقعهم الجغرافية لمقار لجانهم الانتخابية للمشاركة في العملية الانتخابية، ويأتي ذلك تفعيلًا لبروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتيسير وتسهيل المشاركة في العملية الانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك المسنين.

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