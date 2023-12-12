حماة الوطن: المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية رسالة للعالم

أشاد حزب حماة الوطن بالإقبال الكبير من المواطنين على التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، موجهًا تحية لسيدات مصر لحرصهن على ممارسة حقهن الدستوري.



ولفت حزب حماة الوطن إلى أن طوابير الناخبين أمام لجان الاقتراع تدعو للفخر، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية رسالة للعالم، داعيًا المواطنين لاستكمال المشاركة في الاستحقاق الدستوري.



كما أشاد حزب حماة الوطن بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات في التيسير على المواطنين، موجهًا الشكر لوزارة الداخلية على جهودها في تأمين الانتخابات الرئاسية.



وجاء ذلك ضمن نبأ عاجل أفادت به فضائية اكسترا نيوز، منذ قليل.