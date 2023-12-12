فتحي اللو يقود مسيرة حاشدة في قليوب لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية

قاد الحاج فتحي اللو، رئيس مجلس إدارة مؤسسة فتحي اللو للتنمية والرعاية الاجتماعية بمدينة قليوب وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، صباح اليوم الثلاثاء، مسيرة وطنية حاشدة في حب مصر جابت شوارع مدينة قليوب ، في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية.

وضمت المسيرة الآف من المواطنين من الشباب والسيدات حيث تصدرت المشهد في المسيرة الوطنية الحاشدة السيدات والفتيات، وذلك لحث المواطنين على الخروج للتصويت في الفترة المسائية.

وشارك في المسيرة الدكتورة ريهام فتحي اللو، وسلوى نصار ، المدير التنفيذي لمؤسسة فتحي اللو للتنمية والرعاية الاجتماعية، ورانيا فتحي اللو، ونيرمين فتحي اللو.

وبدأت المسيرة من مقر مؤسسة فتحي اللو للتنمية والأعمال الخيرية وجابت الشوارع وصولاً إلى لجان الانتخابات بمدينة قليوب، وضمت جميع أطياف المجتمع، خاصة من السيدات اللائي حرصن دائما على المشاركة الإيجابية، وحرصت أغلب المشاركات على رفع علم مصر، وحمل المشاركون أعلام مصر وسط الأغاني الوطنية.

كما انطلقت المسيرة تضم أعداد كبيرة من جميع الطوائف الشعبية من الشباب والسيدات طافت شوارع قليوب، رافعين أعلام مصر، في محاولة منهم لحث المواطنين على الخروج والمشاركة في العملية الانتخابية.

ووجه الحاج فتحي اللو رسالة إلى الناخبين بضرورة المشاركة الإيجابية الفعالة في هذا العرس الديمقراطي الكبير للتعبير عن الإرادة المصرية ودعم الوطن.

وأشارت الدكتورة ريهام فتحي اللو إلى أن المصريين جميعاً على قدر ووعي بأهمية المشاركة لإظهار صورة مشرفة لمصر أمام العالم وأن أبناءها جميعاً هم من يحافظون عليها بالمشاركة والإختيار الصحيح لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والمشروعات القومية العملاقة التي تشهدها البلاد.

وأكدت الحاجة سلوى نصار ، المدير التنفيذي لمؤسسة فتحي اللو للتنمية والرعاية الاجتماعية أن شعب مصر لديه من الوعي والحس الوطني ما يجعله يدرك جيداً ما تمر به المنطقة وهو من يحافظ على الدولة بالاختيار السليم.