وكيل صحة الإسكندرية تتابع آليات العمل بالمستشفيات للتوسع في تقديم الخدمات للمرضى

تابعت وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتورة غادة ندا، آليات العمل بالمعامل والأشعة بمستشفى أحمد ماهر، التابعة للمديرية، وتفقدت قسم الغسيل الكلوي والذي يخدم حوالي 120 مريضا، وجاري التوسع وإضافة ماكينات غسيل كلوي جديدة لخدمة المزيد من المرضى، حيث ناقشت مع أطباء المستشفى سبل الدعم، التي يمكن تقديمها للمستشفى من أجل خدمة المرضى المترددين على المستشفى وتحقيق تكامل الخدمات الصحية على مستوى المحافظة.



وقامت ندا بالمرور على جميع الأقسام والعيادات بالمستشفى بما في ذلك عيادات الباطنة والمسالك البولية والرمد والأنف الأذن والأطفال والنساء والطوارئ والعلاج الطبيعي والأسنان.



وتفقدت وكيلة وزارة الصحة - بعد ذلك - المستشفى القبطي، وتابعت الخدمات المقدمة بعيادات المستشفى الباطنة و الجلدية و الأطفال و الأسنان والنساء ووحدة العلاج الطبيعي والاستقبال، كما تم تفقد سير العمل بوحدة الغسيل الكلوي والتي تخدم أكثر من 60 مريضا، وناقشت أهم التحديات التي تواجه المستشفى من أجل التوسع في تقديم الخدمات الطبية للمرضى بأفضل جودة .



وأنهت الجولة بزيارة مستشفى دار الولادة (الماترنتيه)، وتفقدت العيادات الخارجية والقسم الداخلي وغرف العمليات ووحدة الأطفال المبتسرين والمعمل وغرفة التعقيم والمغسلة، وتمت مناقشة مدى إمكانية زيادة التردد و التوسع في تقديم الخدمات.