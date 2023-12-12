لن ننتظر خطة السنوار.. موكب من عائلات الأسرى الإسرائيليين يتوجه إلى الكنيست

نظم عائلات الأسرى الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، قافلة باتجاه مبنى الكنيست الإسرائيلي، مطالبين الحكومة الإسرائيلية بالتحرك لإعادة باقي الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فقد انطلقت القافلة، التي ضمت العديد من السيارات والجرارات، من نقاط مختلفة في البلاد وهتفت العائلات في القافلة: "يجب ألا ننتظر خطة السنوار، يجب على إسرائيل أن تضع خطة عمل أخرى".

وبحسب الخطة، في الساعة 18:00 ستكون هناك مسيرة في منطقة الكنيست وسيرافقها عرض بالمشاعل. وفي نهاية المسيرة، تخطط العائلات لقضاء الليل في خيام أمام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ويعتزم المشاركون غدا "الترحيب بأعضاء الكنيست ومطالبتهم بمبادرة للعودة الفورية للمختطفين".

منذ انهيار المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس ، وعودة وفد الموساد من قطر، لم يتم استئناف المحادثات من أجل إطلاق سراح الأسرى.

ويصر الجانبان على رفضهما إجراء المفاوضات في ظل الظروف الحالية. إسرائيل تطالب بالمفاوضات فقط تحت النار، وليست مستعدة للتنازل.

لكن مسؤولا سياسيا إسرائيليا قال أمس إن التوجيه الجديد هو البدء في الاستماع إلى ما سيقدمه الوسطاء. وأوضح أنه "ليست هناك بداية للمفاوضات بشأن اتفاق جديد لإطلاق سراح المختطفين، لكننا نستمع الآن إلى ما سيقوله الوسطاء. نحن منفتحون على الأفكار".