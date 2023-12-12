باحث سياسي: الانتخابات الرئاسية 2024 الجميع رابح منها لهذا السبب

قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الانتخابات الرئاسية 2024 الجميع رابح من المعادلة، إذ أن المواطن اليوم علم الأحزاب التي شاركت في الانتخابات الرئاسية برفقة مرشحيها، وذلك في ضوء رغبة الدولة في نمو الحياة الحزبية، والدولة قامت بعمل العديد من الأمور بشأن الحياة الحزبية في مصر.

حديث عن الانتخابات الرئاسية

وأضاف "فهمي"، خلال تصريحات تلفزيونية في تغطية خاصة لـ انتخابات الرئاسة 2024 عبر قناة "صدى البلد"، أن قادة الأحزاب في مصر عليهم تغيير برامجهم، وتغيير كوادر الأحزاب، إذ أن البرامج قديمة، وتجربة تنسيقية شباب الأحزاب أكثر من رائعة، إذ أنه تم إعطاء شباب لعدة دورات تدريبية، وكذلك بالنسبة لأكاديمية ناصر، وأكاديمية التدريب وغيرها، كل تلك الأمور هامة للغاية من أجل العمل على الشباب بشكل أكبر.

وتابع أنه يجب على الأحزاب تكرار تجربة تنسيقة شباب الأحزاب، وقادة الأحزاب لديهم فرصة ذهبية للاستعانة بالكوادر الشابة، ويجب استغلال تحرك المياه الراكضة في الوقت الحالي، واستثمار نجاح الأحزاب، خاصة في ضوء أن هناك انتخابات محلية قادمة، وانتخابات برلمانية مقبلة.

واستكمل، أن الصورة الجيدة للأحزاب الآن يجب أن تُرحل لانتخابات المحليات، وانتخابات البرلمان فيما بعد.