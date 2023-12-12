بايدن يدعو عائلات الأسرى الأمريكيين في غزة للاجتماع في البيت الأبيض

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء عائلات الأسرى الأمريكيين المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة لاجتماع في البيت الأبيض.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها بايدن مع عائلات المحتجزين وجها لوجه، بعد أن تحدث معهم في الهاتف في بداية الحرب

يأتي إعلان البيت الأبيض بعد يوم من ورود أنباء في الولايات المتحدة عن أن عائلات بعض الأسرى طلبت الحضور إلى حدث إضاءة الشموع الذي أقيم الليلة الماضية في البيت الأبيض تكريما لعيد الحانوكا - وقد تم رفض ذلك.

وأشار بايدن الليلة الماضية إلى الحرب في غزة خلال حفل إضاءة الشموع التقليدي، عندما أكد التزامه بأمن إسرائيل والحق في الدفاع عن نفسها وتعهد بأن الإدارة التي يقودها لن تغادر إسرائيل أبدًا. وقال للجمهور: "ليس من الضروري أن تكون يهوديًا لتكون صهيونيًا، وأنا صهيوني".

وشدد بايدن على أن المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل ستستمر حتى "التخلص من حماس"، على حد قوله، لكنه تحفظ، قائلا إن إسرائيل يجب أن تكون حذرة لأن الرأي العام العالمي يمكن أن يتغير ويجب عدم السماح بحدوث ذلك.

وفيما يتعلق بقضية الأسرى، قال بايدن إن واشنطن تعمل ليل نهار من أجل إطلاق سراحهم. وذكر أيضًا أنه "لا مكان للكراهية في أمريكا ضد اليهود أو المسلمين أو أي شخص آخر".