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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد الإدلاء بصوته.. يوسف رشدان يشيد بالإقبال التاريخي علي الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

أكد المهندس يوسف رشدان القيادي بحزب حماة الوطن أمين عام الإعلام بأمانة القاهرة أن الاقبال التاريخي غير المسبوق علي الإنتخابات الرئاسية يعكس  الشعبية الجارفة التي يتمتع بها الرئيس السيسي ويعكس حرص المصريين علي المساهمة في بناء الجمهورية الجديدة.

وقال رشدان عقب الإدلاء بصوته أن الإقبال كان من جميع الفئات ما يؤكد أن جميع المصريين يقفون صفا واحدا لحماية مستقبل البلاد من المؤمرات التي تحاك من قبل أهل الشر مؤكدا أن الحشود الرهيبة أبهرت العالم كله وأكدت وحدة وقوف المصريين علي قلب رجل واحد.

أشاد رشدان بالتنظيم الممتاز من  الجهات التنفيذية وجهودهم في العملية الانتخابية وتقديم جميع التسهيلات للناخبين لخروج هذا العرس الديمقراطي بشكل رائع يعكس حضارة مصر والمصريين


ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامةوالمرشح حازم عمر، رمز السلم.

وتجرى انتخابات الرئاسة 2024 تحت إشراف قضائي كامل، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، سيتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، وأن عدد المقار الانتخابية يبلغ 9376 مركزًا انتخابيًا يضم عدد 11 ألفا و631 لجنة اقتراع، ووُضع فى الاعتبار التيسير على كبار السن والناخبين ذوى الاحتياجات الخاصة فى توزيع الناخبين على المراكز الانتخابية

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