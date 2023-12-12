زغروطة رنت في لجنتنا| حكاية 5 أفراح أمام صناديق الانتخابات.. وعروسان قطعا شهر العسل للتصويت

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.. بدأ صباح اليوم الثلاثاء 12 من ديسمبر الجاري، اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية 2024، والتي بدأت منذ يوم الأحد الماضي واستمرت لثلاث أيام 10 و11 و12 من ديسمبر، وتنطلق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية منذ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً.

وشهدت أيام الانتخابات الرئاسية 2024، إقبالًا كبيرًا من قبل الناخبين في كافة محافظات مصر، كما تواجد عدد من المتزوجين حديثًا منهم من حضر التصويت في الانتخابات بفستان وبدلة الزفاف، ومنهم من قطع شهر العسل من أجل الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية داخل مقر لجنته بمسقط رأسته.

عروسان يدليان بصوتيهما بفستان وبدلة الزفاف

وشهدت محافظة شمال سيناء، في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، حضور عروسان يرتديان فستان وبدلة الزفاف، أثناء الإدلاء بصوتيهما في الانتخابات، وذلك داخل قرية الشهداء غرب بئر العبد.

واحتفل أبناء قبيلة الملاعبة غرب بئر العبد بالعروسين، لتصبح الفرحة فرحتين، بالعروسين وفرحة المشاركة في اختيار رئيس مصر القادم والمشاركة في الاستحقاق الدستوري.