كثافة عددية على لجان الاقتراع بالبحر الأحمر لليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية|شاهد

رصدت إسراء المحمدي مراسلة "القاهرة الإخبارية" من البحر الأحمر، تفاصيل اليوم الثالث من تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأوضحت أنه رغم اقتراب موعد غلق اللجان في الانتخابات الرئاسية، فإن الكثافة التصويتية استمرت والتوافد مستمر، ومن المتوقع أن يستمر التوافد حتى غلق اللجان.

وقالت إن البحر الأحمر تضم كتلة تصويتية قوامها 320 ألفا و778 ناخبا يدلون بأصواتهم في 82 لجنة فرعية و8 لجان عامة و6 لجان وافدين.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.