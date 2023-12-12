متحدث المرشح الرئاسي حازم عمر: المشاركة غير مسبوقة.. ونسبة الشباب مرتفعة جدا

قال الدكتور زاهر الشقنقيري المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، إن حملته تابعت مسار العملية الانتخابية في الثلاثة أيام عن كثب عبر غرفة مركزية بها خمسين فرداً يتبعها 26 غرفة في مختلف المحافظات وكل غرفة منها تتكون من 25 فردا بالاضافة إلى 10 آلاف عنصر على الأرض كعنصر ميداني وتم الربط عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" للمتابعة لحظة بلحظة.



وأضاف الشقنقيري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن مشاهد الإقبال على مدار ثلاثة أيام على عملية التصويت كان مشرفاً ولم نتلق أية شكاوى لأية خروقات أو تعطيل أو توجيهات لعمليات الانتخابات.

وأشار المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، إلى أنه تم رصد بعض الحالات الفردية التي لا يمكن أن تؤثر على سير العملية الانتخابية بالسلب مثل أحد مؤيدي المرشحين يحمل صورة لمرشح بعينه أو حدوث صدام بين إثنين من المرشحين، ولكن تعتبر حالات فردية لم تؤثر على العملية الانتخابية.

وأشاد بإجراءات اللجان وتنظيمها وانضباط المواعيد إلا عدد محدود لا يذكر، في بعض الأحيان كحد أقصى بسبب سوء الاحوال الجوية أو الازدحام المروي أو استكمال بعض الأعمال اللوجستية وكافة الأمور التي يجري رصدها تحال للجنة القانونية وخلصت أنها غير مؤثرة في سير عملية الانتخابات.

وتوقع أن يكون هناك حجم كبير من المشاركة غير المسبوقة في تلك الانتخابات ومن اللافت في اليوم الثالث من الانتخابات هي المشاركة الاعلى للشباب في اليوم الثالث بنسب قد تتجاوز 90% من جملة المصوتين، موضحاً أن حزبه يملك 200 مقر، وحملتهم شارك في حوالي 300 فرد في كل محافظة.