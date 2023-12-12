عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث المرشح الرئاسي حازم عمر: المشاركة غير مسبوقة.. ونسبة الشباب مرتفعة جدا

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور زاهر الشقنقيري المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، إن حملته تابعت مسار العملية الانتخابية في الثلاثة أيام عن كثب عبر غرفة مركزية بها خمسين فرداً يتبعها 26 غرفة في مختلف المحافظات وكل غرفة منها تتكون من 25 فردا بالاضافة إلى 10 آلاف عنصر على الأرض كعنصر ميداني وتم الربط عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" للمتابعة لحظة بلحظة. 


وأضاف الشقنقيري خلال مداخلة هاتفية  ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON، أن مشاهد الإقبال على مدار ثلاثة أيام على عملية التصويت كان مشرفاً ولم نتلق أية شكاوى لأية خروقات أو تعطيل أو توجيهات لعمليات الانتخابات.

وأشار المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، إلى أنه تم رصد بعض الحالات الفردية التي لا يمكن أن تؤثر على سير العملية الانتخابية بالسلب مثل أحد مؤيدي المرشحين يحمل صورة لمرشح بعينه أو حدوث صدام بين إثنين من المرشحين، ولكن تعتبر حالات فردية لم تؤثر على العملية الانتخابية.

وأشاد بإجراءات اللجان وتنظيمها وانضباط المواعيد إلا عدد محدود لا يذكر، في بعض الأحيان كحد أقصى بسبب سوء الاحوال الجوية أو الازدحام المروي أو استكمال بعض الأعمال اللوجستية وكافة الأمور التي يجري رصدها تحال للجنة القانونية وخلصت أنها غير مؤثرة في سير عملية الانتخابات.

وتوقع أن يكون هناك حجم كبير من المشاركة غير المسبوقة في تلك الانتخابات ومن اللافت في اليوم الثالث من الانتخابات هي  المشاركة الاعلى للشباب في اليوم الثالث بنسب قد تتجاوز 90% من جملة المصوتين، موضحاً أن حزبه يملك 200 مقر، وحملتهم شارك في حوالي 300 فرد في كل محافظة.

الانتخابات حازم عمر المرشح الرئاسي عمليات الانتخابات اللجان الدكتور زاهر الشقنقيري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نظرا لكثافة الإقبال.. مد التصويت في 27 لجنة على مستوى القاهرة

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

عملية دولية.. بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن إطلاق سراح الرهائن

عاجل.. حماس تعلن شرط التفاوض مع إسرائيل

قرار مفاجئ من أحمد فتوح بشأن احترافه في الخارج

تفاصيل وحقيقة خناقة شيكابالا مع فتوح والزناري وصبحي| هذا ما حدث في القلعة البيضاء

خبر صادم لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

حقيقة مد انتخابات الرئاسة إلى يوم رابع.. رد حاسم من الهيئة الوطنية

ترشيحاتنا

يواجه الأهلي.. اتحاد جدة يتغلب على أوكلاند سيتي بافتتاح كأس العالم للأندية

إسرائيل تعلن مقــ.تل 19 فردا من 135 أسيرا في قطاع غزة

الهيئة الوطنية تكشف سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتيجة

الهيئة الوطنية: بدء الفرز في اللجان وننتظر آخر مواطن في جمعية الانتخاب

الهيئة الوطنية: الاثنين إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

الزيادة خلال أيام..تفاصيل قرار تطبيق الحد الأدنى لإجور العاملين في القطاع الخاص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور .. علامات تكشف الزبدة المغشوشة من الأصلية

سعر صادم لعباءة ياسمين صبري في مهرجان البحر الأحمر

تفاصيل وحقيقة خناقة شيكابالا مع فتوح والزناري وصبحي| هذا ما حدث في القلعة البيضاء

عوامل خطيرة تزيد من اضطراب التوحد.. الذكور والحمل أبرزها

فيديو

خطفت الأضواء في حفل التنصيب.. من هي فاطمة صديقة رئيس الأرجنتين

مكالمة عاصفة بشأن غزة.. ماذا قال نتنياهو للرئيس الروسي بوتين؟ «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الأرصاد.. ماذا يحدث بطقس الغد؟

حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ