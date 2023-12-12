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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لأول مرة.. طاقم تحكيم نسائي يقود افتتاح كأس العالم للأندية

توري بينسو
توري بينسو

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طاقم تحكيم نسائيا لمباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، في افتتاح كأس العالم للأندية 2023.

وتستضيف السعودية نسخة 2023 من كأس العالم للأندية، والتي انطلقت اليوم الثلاثاء بجدة بلقاء اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي الجاري الأن وتشير النتيجة إلى تقدم العميد بثلاثية نظيفة.

ويقود طاقم التحكيم النسائي مباراة الافتتاح توري بينسو، ويعاونها طاقم بولندي لتقنية الفار مكون من "توماس بوليستكيفيتش – سيمون مارسينياك – كوياتكوفسكي – آدم كوبسياك".

ويواجه الفائز من مباراة الاتحاد وأوكلاند، أمام الأهلي المصري بطل إفريقيا في ربع النهائي الجمعة المقبل.

يذكر أن النادي الأهلي المصري، ينتظر الفائز من مباراة اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي، في الدور ربع النهائي مساء يوم الجمعة المقبل.

يذكر أن هذه هي المشاركة الثانية لنادي الاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية، والأولى كانت في 2005، والتي حل فيها الاتحاد في المركز الرابع.

الاتحاد الدولي لكرة القدم الاتحاد أوكلاند سيتي النيوزيلندي كأس العالم للأندية 2023 كأس العالم للاندية السعودية

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