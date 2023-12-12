أهالي حدائق القبة: نشكر الأمن على تسهيل إجراءات التصويت بالانتخابات الرئاسية

شهد منطقة حدائق القبة مسيرات تأييد حاشدة أمام لجنة مدرسة السلام وذلك بعد قرار مد التصويت لمدة ساعة إضافية في بعد المدارس.

وأشاد المواطنين بدور رجال الأمن على مجهوداتهم وتسير إجراءات الدخول والتعامل ومساعدة كبار السن والعجائز على الدخول الي اللجنة والمحافظة على الأمن.

حرصت السيدات على رفع علم مصر وتشغيل الأغاني وإطلاق الزغاريد في مشاهد احتفالية، تأكيدا منهم على حبهم لوطنهم وحرصهم على المشاركة في الاستحقاق الدستوري.

كما حرصت السيدات على اصطحاب أطفالهم ، كما حرص كبار السن على الحضور، وعمت الفرحة الجميع، رافعين أعلام مصر، بينما حرص البعض على مساندة كبار السن.



شهدت اللجان الانتخابية مدارس أنصاف سري بالزيتون إقبالا كبيراً من المواطنين

في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024، من جميع فئات المجتمع.

شهدت اللجان الانتخابية اليوم حشد كبير منذ الساعات التي سبقت فتح اللجان واستمر الحشد الكبير حتي قبيل انتهاء غلق اللجان في اليوم الأول الانتخابات

وشهد اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية تواجدا مكثفا من قبل الناخبين، الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في ذلك العرس الديمقراطي؛ حيث احتشدوا أمام اللجان والمقار الانتخابية في أجواء احتفالية مبهرة.

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