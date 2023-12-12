المستشار أحمد بنداري: الانتخابات الرئاسية ملحمة اشترك فيها الشعب وجميع جهات الدولة

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، مؤتمرا بحضور قنوات أجنبية ومحلية ووكالات عالمية، لمتابعة عمل اللجان والتصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، والرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بأعمال التصويت فى اليوم الثالث بعد غلق باب اللجان.

وأكد المستشار أحمد بنداري أنه تم الانتهاء من اليوم الثالث للانتخابات وبدأت مرحلة الفرز في اللجان الفرعية، الا ان هناك بعض اللجان تنتظر اخر مواطن، مؤكدا على أن الهيئة تنتظر انتهاء اللجان الفرعية من الفرز لإرسالها للجان العامة.

وأضاف بندارى انه بعد انتهاء اللجان العامة من حصر الاعداد سيتم إرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات لاعلان النتيجة، وأنه سيتم الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية يوم الاثنين 18 ديسمبر وفق الجدول الزمني.

وقال المستشار أحمد بنداري إن عملية التصويت خلال الإيام الثلاثة، كانت ملحمة قامت بها كافة جهات الدولة والحكومة والمواطنون وأثبتت للكافة الوعي وظهر مشهد يوصل رسالة من هو المواطن المصري، ووجه الشكر لكافة جموع المواطنين والجهات القضائية وكذلك الجهاز الاداري، ووجه مجلس إدارة الهيئة الشكر للمواطنين.

وتعد انتخابات الرئاسة 2024 خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات الرئاسة 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحوّل الديمقراطى والتعدّدية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وجرت الانتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، بحيث يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أتمت التجهيزات الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي ادلى أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارئ الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، فضلا عن التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.

الإشراف على انتخابات الرئاسة

وتولى الإشراف على انتخابات الرئاسة 2024، 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، وأن القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، بدأوا في تسلم الأوراق وأن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات الخاصة بنقلهم إلى مقار اللجان التي سيشرفون عليها، مشيرا إلى أن عملية فرز أصوات الناخبين ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.

طريقة الانتخاب الصحيحة

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة الإدلاء الصحيحة بالصوت، فلابد أن يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوته، وتقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، وإثبات رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات، ويتسلم الناخب بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، وإذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة، يمكن إبداؤه الرأي على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة.