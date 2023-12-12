أماكن وأسعار كارت العيش لغير حاملي بطاقة التموين

تسهل الدولة على مواطنيها الخدمات والاحتياجات الأساسية من سلع وخدمات من أهمها الخبز الذي يعد من السلع الاستراتيجية المهمة التي لا غنى عنها بكل بيت، ويستطيع المواطنون الحصول على كارت العيش الجديد مسبق الدفع لشراء الخبز البلدي من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، بعد ذلك يجب شحن الكارت بالقيمة التي يرغب المواطن فيها كرصيد، لاستخدامه في شراء العيش المدعم من المخبز البلدي.

أسعار كارت العيش لغير حاملي بطاقة التموين

لا يوجد مبلغ محدد لشحن كارت العيش مسبق الدفع لشراء الخبز البلدي، إذ يكون للمواطن كامل الحرية في قيمة شحن الكارت، التي يرغب من خلالها في شراء الخبز، ويستطيع المواطنون شحن الكارت بقيمة 20 جنيها أو 50 جنيها أو 100 جنيه.

كيفية صرف الخبز البلدي من كارت العيش لجميع المواطنين

يمكن صرف العيش من المخبز البلدي من خلال كارت العيش المشحون «الكارت الذكي مسبق الدفع» ـ حيث تخصم قيمة عدد أرغفة العيش التي يرغب المواطن في شرائها من رصيد الكارت، وفي حالة انتهاء الرصيد، يجب إعادة شحن الكارت مرة أخرى، وتستمر عملية صرف الخبز البلدي بهذه الطريقة من خلال كارت العيش مسبق الدفع لغير حاملي بطاقة تموين.

أماكن صرف العيش البلدى لغير حاملى البطاقات التموينية

يمكن شراء الخبز البلدي باستخدام كارت العيش لغير حاملى البطاقات التموينية من أي مخبز في الأسواق.

سعر الخبز البلدي في كارت العيش الجديد لغير حاملي بطاقة تموين

- التقديم على طلب مسبق الدفع لاستخراج الكارت.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي.

- دفع 30 جنيها رسوم لاستخراج الكارت.

- تقديم رقم هاتف الشخص الراغب في استخراج الكارت.

- تنشيط الكارت من خلال الاتصال برقم الخط الساخن للبريد 16789.

- بعد ذلك يتم شحن الكارت بالرصيد بحد أدنى 20 جنيها.

مميزات كارت العيش الجديد

- إمكانية شحنه بأي قيمة.

- صرف أي عدد من أرغفة العيش من خلاله دون الحاجة لبطاقة التموين

موعد العمل بكارت الخبر الجديد

كما أعلنت الوزارة في وقت سابق أنه سيتم العمل بكارت الخبز الجديد ابتداء من شهر فبراير المقبل، وبمجرد الإعلان يتمكن المواطن من سحب الخبز بالكارت بالسعر المنتظر تحديده قريبا.

عدد أرغفة العيش وفقا لقيمة الشحن

وبناء على تصريحات وزارة التموين فإن سعر رغيف العيش المدعم يصل سعره إلى 75 قرشًا، وذلك على حسب القيمة المشحون بها الكارت، حيث يتيح كارت الـ 20جنيها صرف 25 رغيف عيش للمواطن، بينما كارت الـ 50 جنيها صرف 62 رغيف عيش للمواطن، وكارت الـ 100 يتيح صرف 125رغيف.

البطاقات التموينية

ويمكن للمواطنين صرف الخبز من خلال 30 ألف مخبز تمويني، لغير حاملي البطاقات التموينية، حيث تميز كارت الخبز الجديد بإمكانية شحنه بأي قيمة يريدها المواطن، وصرف أي عدد من الأرغفة من خلاله دون بطاقة تموينية.

خطوات الحصول على كارت الخبز

- في البداية يجب ذهاب المواطن لأقرب مكتب بريد.

-يتقدم بطلب لاستخراج الكارت

- يجب تقديم رقم هاتف الشخص الراغب في استخراج الكارت.

- يجب تقديم صورة بطاقة الرقم القومي.

- يجب دفع 30 جنيهًا رسوم لاستخراج الكارت.

يتم تنشيط الكارت عبر الاتصال بـ 16789.

أخيرًا يتم شحن الكارت بالرصيد بحد أدنى 20 جنيهًا.

سعر رغيف العيش بالكارت

يحصل المواطن على 25 رغيفًا في حالة الشحن بـ 20 جنيهًا.

يحصل المواطن على 62 رغيفًا في حالة الشحن بـ 50جنيهًا

يحصل المواطن على 124 رغيفًا في حالة الشحن بـ 100 جنيه.

كارت الخبز: هدفه ومميزاته

ويهدف مشروع كارت الخبز إلى توفير الخبز البلدي المدعم للمواطنين غير الحاصلين على بطاقات التموين، وذلك بسعر التكلفة الفعلية للرغيف.

ويعتمد هذا المشروع على تسهيل وتوفير الخبز البلدي، الذي يتم إنتاجه من قبل نحو 30 ألف مخبز تمويني، لغير حاملي البطاقات التموينية.

والهدف من ذلك هو تخفيف العبء عن كاهل المواطن وتحسين مستوى حياته.

وأوضحت مصادر بوزارة التموين، خطوات تقديم طلب الحصول على كارت العيش الجديد، الذي تتيح من خلاله وزارة التموين صرف العيش البلدي، المدعم من المخابز البلدية لجميع المواطنين غير المستفيدين من دعم الخبز لعدم حملهم للبطاقات التموينية، التي تمكن الأسرة صاحبة البطاقة من صرف حصة من الخبز البلدي يوميا وفقا لعدد أفراد البطاقة.

الحصول على كارت العيش الجديد

وأشارت المصادر، في تصريحات صحفية إلى أنه بعد الحصول على كارت العيش الجديد، يمكنك إجراء أي عملية شرائية للمواطن حامل الكارت وشراء أي سلعة يرغب فيها بنظام الدفع المسبق.

كما أوضحت المصادر، خطوات الحصول على كارت العيش الجديد، تتلخص في التالي:

1- الذهاب إلى أقرب مكتب بريد.

2- تقديم طلب استخراج كارت مسبق الدفع، أو طلب فتح حساب في البريد واستخراج كارت له.

3- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي.

4- تقديم رقم موبايل المواطن الراغب في استخراج الكارت.

5- دفع 30 جنيها هي رسوم استخراج الكارت.

6- تنشيط الكارت المستخرج عن طريق الاتصال على رقم الخط الساخن للبريد 16789.

الحصول على كارت العيش الجديد.. تنشيط كارت الدفع

7- بعد إتمام خطوات التنشيط يتم شحن الكارت بالرصيد الذي يرغب فيه صاحبه بحد أدنى 20 جنيها.

8- بمجرد إعلان وزارة التموين فتح شراء الخبز من المخابز البلدية يتمكن المواطن صاحب كارت العيش الجديد، من صرف العيش من خلاله بالسعر المرتقب تحديده قريبا.

يمكن صرف العيش من المخبز البلدي من خلال كارت العيش المشحون «الكارت الذكي مسبق الدفع» ـ حيث تخصم قيمة عدد أرغفة العيش التي يرغب المواطن في شرائها من رصيد الكارت، وفي حالة انتهاء الرصيد، يجب إعادة شحن الكارت مرة أخرى، وتستمر عملية صرف الخبز البلدي بهذه الطريقة من خلال كارت العيش مسبق الدفع لغير حاملي بطاقة تموين.

أماكن صرف العيش البلدى لغير حاملى البطاقات التموينية

يمكن شراء الخبز البلدي باستخدام كارت العيش لغير حاملى البطاقات التموينية من أي مخبز في الأسواق.

سعر الخبز البلدي في كارت العيش الجديد لغير حاملي بطاقة تموين

تبلغ تكلفة رغيف الخبز البلدي 90 قرشًا؛ وذلك وفقا لما صرح به عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز، ولكن حتى الآن لم تحدد الوزارة سعر رغيف العيش بالكارت لغير حاملي البطاقة التموينية بشكل رسمي.

أوضحت التموين أن سعر رغيف الخبز بنظام كارت العيش الجديد كالاتي:

-شحن كارت العيش الجديد بـ20 جنيهًا يتيح 25 رغيفًا.

-شحن كارت العيش الجديد بـ50 جنيهًا يتيح 62 رغيفا.

-شحن كارت العيش الجديد بـ100 جنيه يتيح 124 رغيفًا.