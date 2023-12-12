عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر بوقف إطلاق النار في غزة

الجمعية العامة للأمم
الجمعية العامة للأمم المتحدة

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، الموافقة على مشروع قرار عربي إسلامي ينص على وقف فوري إنساني لإطلاق النار في غزة بأغلبية 153 عضوا.

ولم تعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعديل الذي طلبته الولايات المتحدة الأمريكية على مشروع قرار عربي وإسلامي لوقف إنساني لإطلاق النار في غزة.

واستأنفت الجمعية العامة للأمم المتحدة أعمال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة".

وقال مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، إن هذه الجلسة تعقد بناء على طلب المجموعتين العربية والإسلامية للنظر في مشروع القرار العربي الإسلامي الذي تقدمت به مصر لطلب وقف إنساني فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ أكثر من شهرين ما تسببت في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الشعب الفلسطيني، إلى جانب استهداف المنشآت المدنية والمستشفيات.

وزير الخارجية السعودي: الواقع المرير بغزة يؤثر على الأمن الدولي ومصداقية الأمم المتحدة

الجمعية العامة للأمم المتحدة غزة الولايات المتحدة وقف إنساني لإطلاق النار قطلع غزة وقف إطلاق النار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل وحقيقة خناقة شيكابالا مع فتوح والزناري وصبحي| هذا ما حدث في القلعة البيضاء

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

قرار مفاجئ من أحمد فتوح بشأن احترافه في الخارج

عاجل.. حماس تعلن شرط التفاوض مع إسرائيل

حلا شيحة تعتذر لفناني مصر في لقاء مع أشرف زكي | تفاصيل

خبر صادم لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

نظرا لكثافة الإقبال.. مد التصويت في 27 لجنة على مستوى القاهرة

عملية دولية.. بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن إطلاق سراح الرهائن

موضوعات متعلقة

الأمم المتحدة تستأنف الجلسة الطارئة لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية بالقدس المحلتة

ترشيحاتنا

ناقد رياضي سعودي: نفاد تذاكر مباراة الأهلي واتحاد جدة

اتصلوا به.. سفير إسرائيل بالأمم المتحدة يرفع صورة زعيم حماس ورقم هاتفه

مصطفى الفقي: الانتخابات هي رسالة الشعب للتمسك بالقائد|فيديو

أول تعليق من مدرب اتحاد جدة على مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية

إجراء جديد من الكونجرس الأمريكي بشأن عزل بايدن

إقبال كبير| محافظ الإسكندرية يشيد بالوعي السياسي وسير العملية الانتخابية.. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برقم صادم.. سعر غير متوقع لحقيبة درة في مهرجان البحر الأحمر

بأكثر من 150 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لفستان نجوى كرم الذهبي

بعد الفوز الكاسح للعميد.. ماذا فعل الأهلي في مواجهاته السابقة أمام اتحاد جدة؟

بفستان مطرز بالورود.. نانسي صلاح تتألق في أحدث ظهور لها

فيديو

خطفت الأضواء في حفل التنصيب.. من هي فاطمة صديقة رئيس الأرجنتين

مكالمة عاصفة بشأن غزة.. ماذا قال نتنياهو للرئيس الروسي بوتين؟ «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الأرصاد.. ماذا يحدث بطقس الغد؟

حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ