الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر بوقف إطلاق النار في غزة

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، الموافقة على مشروع قرار عربي إسلامي ينص على وقف فوري إنساني لإطلاق النار في غزة بأغلبية 153 عضوا.

ولم تعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعديل الذي طلبته الولايات المتحدة الأمريكية على مشروع قرار عربي وإسلامي لوقف إنساني لإطلاق النار في غزة.

واستأنفت الجمعية العامة للأمم المتحدة أعمال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة".

وقال مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، إن هذه الجلسة تعقد بناء على طلب المجموعتين العربية والإسلامية للنظر في مشروع القرار العربي الإسلامي الذي تقدمت به مصر لطلب وقف إنساني فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ أكثر من شهرين ما تسببت في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الشعب الفلسطيني، إلى جانب استهداف المنشآت المدنية والمستشفيات.