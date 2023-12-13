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رئيس التحرير
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منوعات

مقطع فيديو لنائب بولندي يثير الجدل في عيد الحانوكا|لن تتوقع ماذا فعل

صدى البلد

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر تطبيق التيك توك الكثير من الجدل فقد ظهرت خلال مقطع الفيديو النائب البولندي جرزيجورز براون وهويستخدم طفاية حريق لإخماد شموع عيد "الحانوكا" اليهودي في برلمان البلاد
وقد وثق مقطع الفيديو قيام السياسي البولندي اليميني المتطرف بإطفاء شموع الحانوكا بوقاحة وذلك داخل مبنى البرلمان البولندي وذلك باستخدام طفاية حريق.

يُظهر خلال مقطع الفيديو جريزيجورز براون وهو يقوم بتمزيق طفاية الحريق الحمراء وذلك من جدار مبنى مجلس النواب في بولندا ويقوم بالسير نحو العرض الذي يحتفل بالعيد اليهودي وأثناء اتجاهه نحو الشموع، قد قام باشعال طفاية الحريق وذلك ليغطي الأرض ويتسبب في صدمة الكثير من المارة بسحابة من المسحوق الأبيض.

وقد ظهرت خلال مقطع الفيديو بعد ثوانٍ قليلة ، مسؤولة يائسة  تحاول انتزاع طفاية الحريق من يدي براون،إلا أن النائب اليميني المتطرف يقوم بتفجيرها في وجهها وذلك بالقوة البيضاء.
 

يمكنك مشاهدة مقطع الفيديو عبر الرابط التالي:

https://www.tiktok.com/@asharqnews/video/7311771538741628165?_t=8i8F54Hwn7G&_r=1

مقطع فيديو تطبيق التيك توك طفاية حريق السياسي البولندي اليميني شموع الحانوكا

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