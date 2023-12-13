الخلافات الأسرية المميتة.. طالب ينهي حياته بـ"قرص الموت" في سوهاج

أقدم طالب في نهاية العقد الثاني من العُمر، على إنهاء حياته بتناوله قرصًا لحفظ الغلال بمنزل أسرته، إثر مروره بحاله نفسية سيئة بسبب خلافات أسرية بينه وبين أسرته، دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة ، عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده إنهاء حياة طالب تناول قرص لحفظ الغلال بمنزل أسرته دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین مصرع المدعو “جمال ع.ع- 18 سنة- طالب- ويقيم دائرة المركز”، وتوفي عقب وصوله المستشفى، وبسؤال كلاً من: " والدته المدعوة بسمة ف.ح.س- 41 سنة- ربة منزل، وشقيق والده المدعو عنتر ع.ح.ا- 55 سنة- عامل- ويقيمان بذات الناحية".

وقررا أنه أثناء تواجد نجلها المذكور بالمنزل تناول قرص لحفظ الغلال؛ ما أدى إلى إصابته ووفاته؛ بسبب خلافات أسرية ونفيا الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.