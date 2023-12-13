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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الجمهورية": المصريون سطروا ملحمة وطنية بالوعي والإقبال على اللجان الانتخابية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

أكدت صحيفة "الجمهورية" أنه على مدار ثلاثة أيام، خلال الانتخابات الرئاسية، سطر المصريون ملحمة شعبية وطنية بالوعي والإقبال الكبير على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في رسم ملامح مستقبل البلاد خلال المرحلة المهمة القادمة.


وأفادت الصحية، في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأربعاء تحت عنوان (إقبال كبير.. حتى اللحظات الأخيرة)، بأن الحشود الكبيرة للناخبين بكافة الفئات العمرية منذ اللحظات الأولى لعمل اللجان الانتخابية وحتى آخر دقيقة في عملية الإدلاء بالأصوات، صورة مشرفة وجديرة بالتقدير لكل مصري حرص على المشاركة وكل أسرة اصطحبت كل أفرادها للمشاركة في العرس الديمقراطي الكبير الذي جسد بصورة جلية وعي المصريين وحرصهم على مقدرات ومستقبل بلادهم.


واختتمت "الجمهورية" افتتاحيتها بأن احتشاد الشباب والفتيات والسيدات وكبار السن وأصحاب الهمم وكافة شرائح المجتمع ملحمة في حب الوطن، وصورة رائعة للتعاون والتكاتف والتلاحم لأداء الواجب الوطني.
 

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