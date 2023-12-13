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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس: نقول للصهاينة بأن قيادتكم الفاشلة لا تلقي أي اعتبار لحياة جنودكم الذين يُقتلون

كتائب القسام
كتائب القسام

قالت حركة حماس، اليوم الأربعاء في بيان لها : "إعلان الاحتلال مقتل عشرة أغلبهم من الضباط في الشجاعية أمس يؤكد فشل قادة الكيان وجيشه في مواجهة بأس المقاومة".

وأعربت حركة حماس، أن كتائب القسام تفي بوعدها بجعل غزّة مقبرة للغزاة.

وأضافت حماس: " نقول للصهاينة بأن قيادتكم الفاشلة لا تلقي أي اعتبار لحياة جنودكم الذين يُقتلون ويصابون يوميا بالعشرات".

وعلقت حركة المقاومة الفلسطينية حماس قائلة: "نقول للصهاينة لا خيار لكم سوى الانسحاب من غزة فكلما طال وجودكم فيها كلما زادت فاتورة قتلاكم وخسائركم وستخرجون منها خاسرين".

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