مش ذنبك.. فوز مبادرة الجامعة الأمريكية بالقاهرة بجائزة مجلة تايمز للتعليم العالي

أعلنت الجامعة الأمريكية في القاهرة ، فوز مبادرة الجامعة الأمريكية بالقاهرة "مش ذنبك" على جائزة مجلة تايمز للتعليم العاليThe Times Higher Education لمشروع العام البحثي في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية.

وأوضحت أن مبادرة "مش ذنبك" هي مشروع بحثي تعاوني ضم سلسلة من خمس مسرحيات قصيرة قام بإعدادها أكثر من 60 عضو من أعضاء مجتمع الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والخريجين حول التحرش الجنسي في مصر بهدف إلقاء الضوء على هذه القضية من وجهة نظر طلاب الجامعات ورفع الوعي بأبعادها.

و ناقشت كل مسرحية وجهة نظر مختلفة للقضية من خلال إلقاء الضوء على العلاقات داخل العائلات و بين الأزواج، والمارة، والضحايا والجناة، والرجال والنساء.