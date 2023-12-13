عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قرار هام من الحكومة بشان إنتاج البترول في 4 مناطق

صدى البلد

وافق مجلس الوزراء على استمرار الإنتاج من 4 مناطق للتنمية من خلال الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، وتحت إشرافها ومسؤوليتها، وهي: جنوب رمضان بخليج السويس، وشرق جمسة البحرية، وشمال يوليو بخليج السويس، وجنوب الضبعة بالصحراء الغربية، وذلك حتى يتم استكمال إجراءات التعاقدات والقوانين الخاصة بتلك المناطق.

 

ووافق مجلس الوزراء على طلبات مُقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

 

وتضمنت الطلبات قيام جامعة جنوب الوادي بالتعاقد لتجهيز بوابات الدخول، وتوريد وتركيب شبكات إنذار ومكافحة الحريق لمبنى لوحة توزيع الكهرباء بالجامعة، وتغيير مسار كابلات التغذية لمستشفى الحرم الجامعي، وكذا طلب وزارة الموارد المائية والري التعاقد بشأن أعمال التشغيل والحراسة للمآخذ بمنطقتي رابعة وبئر العبد بشمال سيناء، إلى جانب طلب وزارة الصحة التعاقد لتوريد التجهيزات غير الطبية لعدد 88 نقطة إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية على مستوى الجمهورية، وأيضاً طلب مُحافظة الغربية  التعاقد لتوريد 4 سيارات إطفاء متوسطة خفيفة لتشغيل وحدات الإطفاء بقرى حياة كريمة بمركز زفتى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي متعمق وتعطيل الدراسة رسميًا في هذه المحافظة.. الأرصاد تحذر

بعد وصوله 45 جنيهًا|قرار حكومي عاجل لنسف أسعار البصل وهذا موعد التراجع رسميًا

إصابة أهم لاعب وتحقيق للشحات و«حرب كولر»|ماذا يحدث في الأهلي قبل 48 ساعة حاسمة بالسعودية

السنوار في مجلس الأمن| كيف تم استدعاؤه.. وهل يتوقف إطلاق النار في غزة

السيسي بالمركز الأول.. ننشر أرقام مرشحي الرئاسة في 30 لجنة عامة بالمحافظات

انخفاض جديد| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

400 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد وصوله مستويات تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21

تفاصيل قرار تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص

ترشيحاتنا

بينها القاهرة| أمطار تضرب تلك المناطق خلال ساعات..والأرصاد تُحذر من هذا الأمر

ضبط 13 طن سكر في حملات رقابية بالجيزة لمنع الاحتكار والتخزين

الوزراء يكشف موعد افتتاح معرض الكتاب في دورته الـ55

الوزراء: تنفيذ مشروعات صرف صحي ومحطة معالجة بكفر الشيخ

الحكومة: منح تيسيرات في التعامل بالأراضي الخدمية والعمرانية والصناعية لتحسين بيئة الاستثمار

أمطار وعواصف ورياح باردة بقرى الغربية والمحافظة ترفع حالة الطوارئ


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف جدارية شهيرة بغزة.. تفاصيل

لو بتعاني من النهجان.. جمال شعبان يكشف عن أبرز أسباب حدوثه

أبرزهن هنا الزاهد وإلهام شاهين.. فنانات اختتمن عام 2023 من أمام الكعبة

أسبوع محمل بالأمطار| حالة الطقس خلال 6 أيام.. وتحذيرات من السيول

فيديو

أغرب الأنواع.. بيتزا بالثعابين والصراصير.. اعرف التفاصيل

قنبلة بدبابتهم و«باي»| شاهد ماذا فعل أحد رجال المقاومة الفلسطينية بجنود الاحتلال

تعملان بالوقود النووي .. بوتين يدشّن غواصتين جديدتين ويتعهد بمواصلة تطوير البحرية الروسية «فيديوجراف»

نقلتها طائرة خاصة لقصر أثرى بإيطاليا.. حفل أسطورى لخطوبة إعلامية شهيرة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ