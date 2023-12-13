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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل أجهزة لابتوب للطلبة في 2023.. تعرف عليها

أفضل أجهزة لابتوب
أفضل أجهزة لابتوب للطلبة في 2023

مع بداية العام الدراسي الجديد، يبحث الطلاب عن أجهزة لابتوب جديدة لمساعدتهم في دراستهم. هناك العديد من الخيارات المتاحة، ولكن من المهم اختيار الجهاز المناسب لاحتياجاتك.

فيما يلي بعض من أفضل أجهزة اللابتوب للطلاب في 2023:

 

*1. * Apple MacBook Air (M2)

 

يعد MacBook Air (M2) خيارًا رائعًا للطلاب الذين يبحثون عن جهاز لابتوب خفيف الوزن وسريع. يحتوي على معالج M2 القوي من Apple وشاشة Retina مقاس 13.6 بوصة وعمر بطارية يصل إلى 18 ساعة.

Apple MacBook Air (M2)

*2. * Dell XPS 13 Plus

 

يعد Dell XPS 13 Plus خيارًا رائعًا للطلاب الذين يبحثون عن جهاز لابتوب أنيق وقوي. يحتوي على معالج Intel Core i7 من الجيل الحادي عشر وشاشة InfinityEdge مقاس 13.4 بوصة وعمر بطارية يصل إلى 12 ساعة.

Dell XPS 13 Plus

*3. * HP Spectre x360 14

 

يعد HP Spectre x360 14 خيارًا رائعًا للطلاب الذين يبحثون عن جهاز لابتوب قابل للتحويل. يحتوي على معالج Intel Core i7 من الجيل الحادي عشر وشاشة لمسية مقاس 14 بوصة وعمر بطارية يصل إلى 10 ساعات.

HP Spectre x360 14

*4. * Asus ZenBook 13 OLED

 

يعد Asus ZenBook 13 OLED خيارًا رائعًا للطلاب الذين يبحثون عن جهاز لابتوب بشاشة رائعة. يحتوي على معالج Intel Core i5 من الجيل الحادي عشر وشاشة OLED مقاس 13.3 بوصة وعمر بطارية يصل إلى 15 ساعة.

Asus ZenBook 13 OLED

*5. * Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10

 

يعد Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 خيارًا رائعًا للطلاب الذين يبحثون عن جهاز لابتوب متين وموثوق. يحتوي على معالج Intel Core i7 من الجيل الحادي عشر وشاشة مقاس 14 بوصة وعمر بطارية يصل إلى 18 ساعة.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10

بالطبع، هناك العديد من أجهزة اللابتوب الأخرى المتاحة للطلاب. عند اختيار جهاز لابتوب، من المهم مراعاة العوامل التالية:

 

• الميزانية: تختلف أسعار أجهزة اللابتوب بشكل كبير، لذا من المهم تحديد ميزانيتك قبل البدء في التسوق.

• المهام: ستحتاج إلى التفكير في المهام التي ستستخدم جهاز اللابتوب من أجلها. إذا كنت ستحتاج إلى تشغيل برامج ثقيلة، فستحتاج إلى جهاز لابتوب بمعالج قوي وذاكرة وصول عشوائي كافية.

• الحجم والوزن: إذا كنت ستحتاج إلى حمل جهاز اللابتوب معك أثناء التنقل، فستحتاج إلى اختيار جهاز لابتوب خفيف الوزن.

• العمر للبطارية: إذا كنت ستحتاج إلى استخدام جهاز اللابتوب دون الوصول إلى مصدر طاقة، فستحتاج إلى اختيار جهاز لابتوب بعمر بطارية طويل.

بمجرد مراعاة هذه العوامل، يمكنك البدء في البحث عن جهاز اللابتوب المناسب لك.

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