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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أورمان الشرقية ينظم قافلة طبية مجانية بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالزقازيق

صدى البلد

أكد عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية ان جمعية الأورمان نظمت قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 137 حالة ضمن المرضى غير القادرين بقريتي النخاس و بني شبل بمركز الزقازيق، وقريتي حي مبارك و سنجها بمركز كفر صقر بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالزقازيق.

واضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، أن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحية تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالزقازيق، موضحا أن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم اجراء جميع الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشار إلى أن «الأورمان»، سعت على مدار السنوات الماضية إلى تقديم كافة أشكال الدعم للأشخاص غير القادرين والاسر الاولى بالرعاية، لافتًا إلى السعي من خلال تقديم الخدمات الطبية إلى تجفيف منابع الإعاقة البصرية عبر تنظيم قوافل طبية موسعة تجوب القرى وتصل بالخدمات العلاجية إلى الأهالي في المناطق الأشد احتياجا، حيث قامت بإجراء مسح طبي وتنظيم قوافل طبية علاجية بجميع قرى ومراكز محافظة الشرقية ونجحت في توقيع الكشف الطبي على مايقرب من 54ألف مريض، وإجراء 11369عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 9441نظارة طبية لغير القادرين.

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