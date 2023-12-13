CNN: إدارة بايدن تضغط على الاحتلال لعدم فتح جبهة مع حزب الله

كشف مصدر بالكونجرس، أن الخارجية الأمريكية تحركت لتقديم شحنات الى الاحتلال دون ان تقدم ضمانات بشأن مراقبة استخدام ذخائر الدبابات، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية، وهذا يعني أن أمريكا ترسل شحنات الأسلحة إلى الاحتلال دون الحديث عن أي مراقبة لعمليات الاحتلال الصهيوني وقصفه الذي يقوم به ضد المدنيين.

كما ذكرت سي إن إن، نقلا عن مسؤولين أمريكيين قولهم ان الادارة نصحت إسرائيل بعدم فتح جبهة أخرى في الحرب مع حزب الله.



يأتي ذلك فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي ان مجلس الحرب ينعقد الليلة في تل أبيب عشية زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان.