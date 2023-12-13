قالت وسائل إعلام عربية، اليوم الأربعاء، إن هناك إصابات في صفوف الفلسطينيين جراء قصف مدفعي عشوائي من جيش الاحتلال شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وذكرت وزارة الصحة بغزة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفع إلى 18608 شهداء و50594 مصابا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وأوضحت الوزارة الصحة أنه سقط خلال الساعات الماضية 196 شهيدا و499 مصابا إثر قصف الاحتلال على مناطق عدة، وما زال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض.

يأتي ذلك فيما قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن القصف الإسرائيلي أدى إلى خروج 22 مستشفى و52 مركزا للرعاية الأولية عن الخدمة، ما يفاقم حجم الكارثة في القطاع.

وطالب المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة بإيجاد آليات ضامنة لخروج آلاف الجرحى يوميا للعلاج بالخارج لإنقاذ حياتهم.